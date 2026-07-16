Scopri tutti i libri di Felicia Kingsley dal primo all' ultimo e in che ordine leggerli | dai bestseller romance alle novità Su Amicait

Felicia Kingsley è una delle autrici italiane più popolari di commedie romantiche. Su Amica.it si può trovare una lista completa dei suoi libri, dal primo pubblicato alle ultime uscite. La guida suggerisce di leggerli in ordine di pubblicazione o secondo le trame. La sua produzione include bestseller e novità, offrendo ai lettori una panoramica dettagliata su come affrontare la lettura della sua intera bibliografia.

È la regina italiana della commedia romantica, è una delle autrici italiane più amate degli ultimi anni. Ma come leggere i libri di Felicia Kingsley? In ordine di uscita dal primo all’ultimo o secondo le trame? Qui vi diamo una panoramica di tutti i libri di Felicia Kingsley con uno sguardo. al prossimo. Ma chi è Felicia Kingsley? Dietro lo pseudonimo si cela Serena Artioli, architetta modenese nata nel 1987, che ha conquistato migliaia di lettori grazie alle sue commedie romantiche ambientate tra New York, Londra, la Scozia e le colline toscane. Il suo esordio arriva nel 2016 con Matrimonio di convenienza, pubblicato inizialmente in self publishing e poi riproposto da Newton Compton, come tutti i romanzi successivi. 🔗 Leggi su Amica.it

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