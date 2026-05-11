Leonardo categorico | Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!
Un ex giocatore e dirigente del calcio ha espresso chiaramente la propria opinione riguardo all'assenza di Maldini dal club. Ha dichiarato che la mancanza di Maldini al Milan provoca un danno a tutti i coinvolti e ha criticato un algoritmo che suggerirebbe il contrario. La sua posizione è stata pronunciata pubblicamente durante un'intervista, sottolineando la sua convinzione sulla presenza di Maldini nel club.
Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com
MILAN-MALDINI, CERTI AMORI NON FINISCONO. LA CHIAMATA DI THIAGO SILVA. IL NAPOLI NON È PER I GIOVANI
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