Leonardo categorico | Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!

Un ex giocatore e dirigente del calcio ha espresso chiaramente la propria opinione riguardo all'assenza di Maldini dal club. Ha dichiarato che la mancanza di Maldini al Milan provoca un danno a tutti i coinvolti e ha criticato un algoritmo che suggerirebbe il contrario. La sua posizione è stata pronunciata pubblicamente durante un'intervista, sottolineando la sua convinzione sulla presenza di Maldini nel club.

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