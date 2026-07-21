Il tribunale ha confermato il licenziamento di un giornalista sportivo dalla Rai, respingendo il ricorso presentato circa dieci mesi dopo la decisione dell’azienda. Il licenziamento è stato motivato come avvenuto per giusta causa. Il giornalista, di 66 anni, aveva annunciato pubblicamente il ricorso subito dopo esser stato licenziato. La decisione giudiziaria si basa sulla valutazione delle motivazioni fornite dalla Rai per la cessazione del rapporto di lavoro.

A quasi dieci mesi dalla decisione della Rai di licenziare Enrico Varriale, il giornalista sportivo che a giugno dello scorso anno è stato condannato per stalking e lesioni ai danni della sua ex, il 66enne ha perso il ricorso presentato contro l'azienda, annunciato dallo stesso giornalista all'indomani del licenziamento. La decisione, lo scrive oggi il Corriere della Sera, è arrivata il 14 luglio scorso da parte del Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso presentato da Varriale, secondo il quale il suo licenziamento sarebbe stato una ritorsione legata alle precedenti cause per demansionamento e mobbing mosse dal giornalista all'azienda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Enrico Varriale perde il ricorso contro la Rai: confermato il licenziamento per giusta causa

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