Il Tribunale ha respinto il ricorso di un giornalista contro il licenziamento della Rai, confermando che è stato giustificato. La sentenza del 14 luglio ha stabilito che il provvedimento non è una ritorsione legata a cause precedenti per demansionamento. La decisione conferma la validità del licenziamento per giusta causa.

Il Tribunale con sentenza del 14 luglio ha respinto il ricorso del giornalista Enrico Varriale contro il licenziamento della Rai per giusta causa, ritenendo infondata la tesi secondo cui il provvedimento sarebbe stato una ritorsione legata alle precedenti cause per il demansionamento. Secondo il giudice, la Rai ha fondato il licenziamento su fatti concreti e documentati, tra cui la condanna a 10 mesi per atti persecutori e lesioni personali e le vicende emerse in un secondo procedimento penale, considerate incompatibili con il ruolo ricoperto dal giornalista e lesive dell’immagine dell’azienda. Il Tribunale ha inoltre escluso che la... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Enrico Varriale perde il ricorso contro la Rai, licenziamento per giusta causa confermato

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