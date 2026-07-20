Il processo agli energy drink dei cardiologi americani | Pericolosi per il cuore

Da repubblica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato un procedimento legale contro alcuni energy drink, accusati di essere dannosi per il cuore. La Gran Bretagna ha vietato la vendita ai minori di 16 anni, mentre in Lituania, Lettonia e Polonia sono stati introdotti limiti di consumo. In Italia, invece, non ci sono restrizioni specifiche. L’American Heart Association ha raccomandato di non superare cinque caffè al giorno, citando possibili rischi di pressione alta, irregolarità del ritmo cardiaco e aritmie.

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La Gran Bretagna li vieta agli under 16, limiti anche in Lituania, Lettonia e Polonia. Nessuna regola in Italia. L’American Heart Association: “Non si devono bere più di cinque caffè al giorno perché possono far aumentare i rischi di pressione alta, irregolarità del ritmo cardiaco e aritmie”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Il processo agli energy drink dei cardiologi americani: “Pericolosi per il cuore”
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