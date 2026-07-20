Il processo agli energy drink dei cardiologi americani | Pericolosi per il cuore

Notizia in breve

È iniziato un procedimento legale contro alcuni energy drink, accusati di essere dannosi per il cuore. La Gran Bretagna ha vietato la vendita ai minori di 16 anni, mentre in Lituania, Lettonia e Polonia sono stati introdotti limiti di consumo. In Italia, invece, non ci sono restrizioni specifiche. L’American Heart Association ha raccomandato di non superare cinque caffè al giorno, citando possibili rischi di pressione alta, irregolarità del ritmo cardiaco e aritmie.