Numerosi adolescenti italiani consumano energy drink mescolati con superalcolici, una pratica che ha portato a un aumento delle chiamate ai servizi di emergenza. I tossicologi segnalano che questa combinazione provoca intossicazioni acute e frequenti accessi in pronto soccorso. La moda si diffonde tra i giovani e riguarda spesso bevande energetiche acquistate facilmente. I medici avvertono che il rischio di complicazioni gravi è elevato, in particolare per chi combina stimolanti e alcol.

Non solo ‘ overdose’ di caffeina e sostanze stimolanti: è il mix fra energy drink e superalcolici a preoccupare i tossicologi. Anche perché si tratta di una moda diffusa tra i ragazzi italiani, che rischia di portarli dritti in pronto soccorso. “Abbiamo visto diversi casi di giovanissimi pazienti in cui gli energy drink erano associati all’alcol: queste bibite vengono utilizzate dagli adolescenti in associazione, perché l’idea è che aiutino a reggere meglio l’alcol”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Marco Marano, responsabile del Centro antiveleni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e componente della Società Italiana di Tossicologia Sitox. Il tossicologo ne parla commendando la decisione britannica di vietare, dall’aprile 2027, gli energy drink negli under 16 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energy drink mixati con alcol, la moda fra gli adolescenti e i casi in pronto soccorso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il nuovo testimonial degli energy drink? Gesù Cristo. Così negli USA spopola la moda delle bevande religiose

Energy drink al bando per gli under 16, la mossa in UK e i rischi per la saluteIn Regno Unito è stato deciso il divieto di vendita di energy drink ai minori di 16 anni.