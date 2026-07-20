In Regno Unito è stato deciso il divieto di vendita di energy drink ai minori di 16 anni. La misura riguarda bevande molto colorate, con nomi e gusti attraenti, che contengono elevate quantità di caffeina, taurina e altre sostanze stimolanti. La decisione si basa sulla preoccupazione per i possibili rischi per la salute di bambini e adolescenti in fase di crescita.

Coloratissimi, con nomi e gusti accattivanti, ma anche caffeina, taurina o altre sostanze stimolanti in dosi eccessive per un organismo in fase di crescita: gli energy drink possono rivelarsi un’insidia per la salute di bambini e adolescenti. Tanto che in Gran Bretagna è già partito il conto alla rovescia: a partire da aprile 2027 sarà vietato ai minori di 16 anni acquistare bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina. L’annuncio del governo arriva dopo una consultazione che ha fortemente sostenuto un limite d’età per queste bevande. Tra l’altro – stando alla BBC – circa 100.000 bambini in Inghilterra consumano Energy drink ogni giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energy drink al bando per gli under 16, la mossa in UK e i rischi per la salute

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