Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) continua la sua corsa al rialzo, toccando oggi, 21 Luglio 2026, il valore di 0,177 €kWh (177,3 €MWh). Si tratta del massimo degli ultimi 30 giorni, con un incremento del 2,7% rispetto a ieri e un aumento del 19,7% rispetto alla media mensile. La tendenza conferma una fase di forte pressione sui prezzi, che si riflette direttamente sulle bollette delle famiglie e delle imprese nel mercato libero. Per chi ha scelto offerte indicizzate al PUN, il costo della sola componente energia risulta oggi significativamente superiore rispetto ai valori di inizio estate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo a 0,177 €/kWh – 21 Luglio 2026

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