Energia elettrica ai massimi del mese | PUN in rialzo a 0,177 € kWh – 21 Luglio 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha raggiunto oggi, 21 luglio 2026, 0,177 euro per chilowattora, pari a 177,3 euro per megawattora. Si tratta del livello più alto del mese.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) continua la sua corsa al rialzo, toccando oggi, 21 Luglio 2026, il valore di 0,177 €kWh (177,3 €MWh). Si tratta del massimo degli ultimi 30 giorni, con un incremento del 2,7% rispetto a ieri e un aumento del 19,7% rispetto alla media mensile. La tendenza conferma una fase di forte pressione sui prezzi, che si riflette direttamente sulle bollette delle famiglie e delle imprese nel mercato libero. Per chi ha scelto offerte indicizzate al PUN, il costo della sola componente energia risulta oggi significativamente superiore rispetto ai valori di inizio estate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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