Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto il massimo del mese. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è salito a 0,170 euro per kilowattora, pari a 170,47 euro per megawattora, il 16 luglio 2026. Questa variazione rappresenta un aumento rispetto alle quotazioni precedenti e si riferisce al prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ha registrato oggi, 16 Luglio 2026, un nuovo rialzo, attestandosi a 0,170 €kWh (170,47 €MWh). Questo valore rappresenta il massimo degli ultimi 30 giorni e segna un incremento del 2,8% rispetto a ieri. La media dell’ultima settimana si attesta a 0,152 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,141 €kWh, evidenziando una tendenza al rialzo sostenuta e costante. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica segue da vicino l’andamento del PUN, con offerte che possono variare in base alla tipologia di contratto e alle condizioni proposte dai diversi fornitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo a 0,170 €/kWh – 16 Luglio 2026

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