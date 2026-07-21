Emissioni di metano la Commissione Ue rinvia al 2030 l' entrata in vigore delle sanzioni

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha deciso di rinviare al 2030 l’applicazione delle sanzioni per le emissioni di metano. Ha emesso due raccomandazioni rivolte agli Stati membri: la prima indica come le imprese possano dimostrare la conformità agli obblighi che entreranno in vigore dal primo gennaio 2027, la seconda invita i governi a non applicare multe fino al 2029. La decisione rappresenta una moratoria sulle sanzioni previste.

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La Commissione europea concede una moratoria sulle emissioni di metano attraverso due raccomandazioni rivolte agli Stati membri: la prima chiarisce come le imprese possano dimostrare la conformità agli obblighi in vigore dal primo gennaio 2027, la seconda invita i governi a non applicare multe fino al 2029. La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte di Washington, di alcuni tra i principali fornitori di gas e di un folto gruppo di Stati membri, preoccupati per gli effetti sui mercati energetici del conflitto in corso in Medio Oriente. Il regolamento sul metano, adottato nel 2024, è la prima legislazione al mondo a estendere il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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