Emissioni di metano la Commissione Ue rinvia al 2030 l' entrata in vigore delle sanzioni
La Commissione europea ha deciso di rinviare al 2030 l’applicazione delle sanzioni per le emissioni di metano. Ha emesso due raccomandazioni rivolte agli Stati membri: la prima indica come le imprese possano dimostrare la conformità agli obblighi che entreranno in vigore dal primo gennaio 2027, la seconda invita i governi a non applicare multe fino al 2029. La decisione rappresenta una moratoria sulle sanzioni previste.
La Commissione europea concede una moratoria sulle emissioni di metano attraverso due raccomandazioni rivolte agli Stati membri: la prima chiarisce come le imprese possano dimostrare la conformità agli obblighi in vigore dal primo gennaio 2027, la seconda invita i governi a non applicare multe fino al 2029. La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte di Washington, di alcuni tra i principali fornitori di gas e di un folto gruppo di Stati membri, preoccupati per gli effetti sui mercati energetici del conflitto in corso in Medio Oriente. Il regolamento sul metano, adottato nel 2024, è la prima legislazione al mondo a estendere il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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