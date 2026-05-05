Padiglione russo alla Biennale la Commissione Ue scrive di nuovo all’Italia | Chiarire sul rispetto delle sanzioni a Mosca

La Commissione europea ha inviato una nuova lettera all’Italia riguardo al padiglione russo presente alla Biennale di Venezia. La richiesta riguarda la verifica del rispetto delle sanzioni imposte alla Russia. La questione riguarda le modalità di gestione del padiglione e il rispetto delle normative europee in materia di sanzioni economiche. La comunicazione è arrivata in un momento di attenzione internazionale sulla presenza del padiglione russo alla manifestazione culturale.

La Commissione Ue ha chiesto nuovi chiarimenti all’Italia sul caso del padiglione russo ospitato alla Biennale di Venezia. A renderlo noto è La Repubblica: nell’oggetto della lettera inviata al rappresentante permanente a Bruxelles, Vincenzo Celeste, l’Ue chiede “ chiarimenti in merito al rispetto delle sanzioni Ue”. L’esecutivo Ue, a quanto pare, non è soddisfatto delle risposte fornite sul caso dal governo italiano e sospetta che ci possano essere delle violazioni delle sanzioni europee contro Mosca. Due, in sintesi, i punti del regolamento sulle sanzioni, che potrebbero essere stati violati. Il primo, l’articolo 5t, vieta di “ accettare donazioni, benefici economici, o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente dal Cremlino”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Padiglione russo alla Biennale, la Commissione Ue scrive di nuovo all’Italia: “Chiarire sul rispetto delle sanzioni a Mosca” Notizie correlate “C’è il padiglione russo”, la UE taglia i fondi alla BiennaleLo ha detto il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier, interpellato nella quotidiana conferenza stampa della Commissione europea su un... Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione russo: “Nessuna violazione delle sanzioni”(Adnkronos) – La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l’intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Caso Biennale, così è stato organizzato il ritorno della Russia all'esposizione d'Arte; Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo; Biennale Arte, padiglione Russia unico tra i 100 Stati a restare chiuso al pubblico. Biennale di Venezia, il padiglione della Russia apre tra le polemicheUno dei padiglioni più affollati pochi minuti prima della pre-apertura dei cancelli della Biennale, riservata oggi alla stampa selezionata, ... iltempo.it Padiglione Russo riapre alla Biennale di Venezia con musica e fioriIl Padiglione Russo alla Biennale Arte di Venezia ha riaperto ufficialmente il 5 maggio 2026, segnando un atteso ritorno dopo la sospensione delle attività nelle scorse edizioni. L’inaugurazione si di ... it.blastingnews.com E a Venezia il cervo ucraino sorveglia il Padiglione russo... - facebook.com facebook La Biennale apre fra le tensioni: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. «L'arte batte ogni prepotenza» x.com