Il maltempo torna nell’Emilia-Romagna con temperature instabili e piogge diffuse. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla e arancione per temporali e vento, valida per l’intera giornata di lunedì 11 maggio. La previsione indica condizioni meteorologiche avverse che interesseranno molte zone della regione, con possibili effetti sul traffico e sulle attività all’aperto. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.

Bologna, 10 maggio 2026 — Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e la Protezione civile regionale ha emesso per l unedì 11 maggio un’allerta meteo che interessa gran parte del territorio. Allerta gialla e arancione per vento: ecco dove. Il livello di attenzione più elevato è quello arancione per vento forte sulle montagne romagnole ed emiliane-centrali, dove sono attese raffiche particolarmente intense lungo i crinali appenninici. È stata inoltre diramata un’allerta gialla per numerose altre zone della regione: alta collina romagnola, bassa collina e pianura romagnola, montagna e collina bolognese, la collina emiliana centrale, la montagna piacentino-parmense, l’alta collina piacentino-parmense e la bassa collina piacentino-parmense.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo Emilia Romagna, allerta gialla e arancione per temporali e vento: le previsioni

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