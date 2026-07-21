Emilia-Romagna allerta arancione per il maltempo | Peggioramento nelle prossime 48 ore per pioggia e vento

Un’allerta arancione per maltempo riguarda l’Emilia-Romagna per le prossime 48 ore, con piogge e venti intensi previsti. Oggi 21 luglio, temporali forti si formeranno inizialmente negli Appennini e si sposteranno verso le zone di pianura. La regione è anche sotto allerta gialla, mentre le condizioni meteo peggioreranno nel corso della giornata. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di sicurezza.

Nuova allerta meteo di 48 ore di colore arancione per la Romagna e gialla per l'Emilia. In particolare per la giornata di oggi 21 luglio sono previsti temporali di forte intensità in formazione a partire dai settori appenninici, con successiva estensione alle aree di pianura. I fenomeni temporaleschi potrebbero causare danni ed effetti rilevanti, in particolare sui settori centro-orientali della regione. La Protezione civile segnala inoltre che lungo la fascia collinare e montana (specialmente centro-orientale) durante il pomeriggio saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane sui versanti più fragili. Nelle aree interessate dai nubifragi non si escludono inoltre rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori e allagamenti nei centri abitati. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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