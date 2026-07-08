Le autorità regionali hanno deciso di aumentare i rilasci di acqua dai bacini di Lombardia e Piemonte nel tentativo di sostenere il livello del Po, gravemente ridotto dalla siccità. Si stanno considerando anche l’impiego di autobotti per rifornire le zone più colpite. L’Adige mostra segnali di impoverimento, ma il problema principale rimane il fiume Po, che da settimane si trova sotto stress a causa delle basse portate.

L’Adige qualche pensiero lo dà, ma il grande malato è il Po, come ormai è emerso da settimane. Lo spettro della siccità sperimentata nella rovente estate 2022 si avvicina a lunghe falcate. «Non siamo ancora messi malissimo - commenta Dario Bond, assessore regionale all’Agricoltura - ma se le previsioni meteo non saranno smentite verso il 20 luglio saranno problemi seri». Infatti, dopo l’ordinanza del presidente della Regione Alberto Stefani con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale su tutto il territorio veneto per la crisi idrica, l’Autorità di bacino distrettuale per il fiume Po ha indicato chiaramente che non si può più attendere. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Siccità in Veneto, la mossa per il Po: più rilasci di acqua da Lombardia e Piemonte. E si pensa alle autobotti

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