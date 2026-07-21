Sul basso lago d’Iseo si è verificata un'invasione senza precedenti di alghe, che ha causato danni ai battelli e odori sgradevoli. Sono state raccolte oltre 500 tonnellate di alghe. La zona a sud del Sebino è particolarmente colpita da questa emergenza.

Iseo (Brescia), 21 luglio 2026 – Le alghe, sul basso lago d’Iseo, stanno diventando un’emergenza. La parte a sud del Sebino, difatti, è ostaggio di un’invasione senza precedenti di alghe. La zona più colpita è Clusane d’Iseo, ma la situazione si sta facendo difficile pure a Iseo e pesino a Monte Isola, dove ampie porzioni di fondale sono allo scoperto, specie tra Peschiera Marraglio e Sensole. Le conseguenze dirette sulla viabilità lacustre non si sono fatte attendere: una decina di giorni fa la società Navigazione Lago d'Iseo ha disposto la chiusura temporanea dell'imbarcadero di Clusane d’Iseo. Il motivo è garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza alghe nel lago d’Iseo, danni ai battelli e odori spiacevoli: raccolte oltre 500 tonnellate

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