Neve sciolta in anticipo alghe nel Serio e lago d’Iseo sotto lo zero | la Bergamasca verso un’altra estate di siccità

La neve è svanita con circa un mese e mezzo di anticipo rispetto alla stagione, mentre i laghi sono sotto i livelli tipici di questo periodo dell’anno. I principali corsi d’acqua della provincia mostrano segni di diminuzione del livello dell’acqua, con il lago d’Iseo che si mantiene sotto lo zero e le alghe che si sono sviluppate nel fiume Serio.

La neve si è esaurita con un mese e mezzo di anticipo, i laghi sono ben sotto i livelli stagionali e i principali fiumi bergamaschi iniziano a mostrare segni di sofferenza. A causa delle alte temperature che si sono registrate tra giugno e luglio, il territorio rischia di dover affrontare un’altra estate di siccità. Per Legambiente non si tratta più di un’emergenza occasionale, ma di un effetto strutturale del cambiamento climatico che impone di ripensare la gestione dell’acqua e il modello agricolo della regione. “Nelle valli conviviamo già con un deficit idrico importante e questo produce conseguenze a cascata – spiega Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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