Emendamento sicurezza | stop ai risarcimenti per chi commette reati
Un emendamento al decreto sicurezza firmato da tutte le forze di maggioranza al Senato prevede di sospendere i risarcimenti per chi subisce danni durante un'aggressione o nel commettere un reato. La proposta mira a bloccare i pagamenti di indennizzi in questi casi. La modifica si applica alle situazioni in cui la persona coinvolta è stata coinvolta in attività violente o illecite. La misura sarà discussa in Aula nelle prossime settimane.
AGI - Un emendamento al decreto sicurezza, sottoscritto da tutte le forze di maggioranza al Senato, per chiedere lo stop ai risarcimenti per chi subisce danni nel corso di una aggressione o nel commettere un reato. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono i capigruppo di maggioranza Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI, Massimiliano Romeo, capogruppo Lega, Stefania Crax i, capogruppo di Forza Italia e Michaela Biancofiore, dei Civici d'Italia - Noi Moderati. L'emendamento sicurezza. "Nessun indennizzo o risarcimento civile deve essere riconosciuto a chi commette un reato o un'aggressione ", si legge nella nota: "Come maggioranza di... 🔗 Leggi su Agi.it
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