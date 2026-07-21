Il disegno di legge di Fratelli d’Italia propone di bloccare i risarcimenti a chi commette reati gravi. Il testo si ispira al caso Roggero e mira a limitare i pagamenti di risarcimenti in casi di crimini gravi. La proposta si inserisce in un confronto con la Lega, che sta puntando sulla legittima difesa. Tra i partiti di maggioranza si registrano tensioni legate a queste differenze di posizione.

Il nuovo disegno di legge del partito della premier, che si ispira al caso Roggero, ha tra gli obiettivi anche quello di non farsi superare dalla Lega che sta puntando sulla legittima difesa. Forza Italia è contro le intercettazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il ddl di FdI: “Stop risarcimenti a più chi commette reati gravi”. Giustizia, tensione tra alleati

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Malan (FdI): Stop ai risarcimenti nei confronti di chi commette un reato

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