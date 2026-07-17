Meloni Con ddl Sicurezza stop a risarcimenti per chi commette un reato
Il governo ha approvato un disegno di legge che vieta ai soggetti coinvolti in reati di ricevere risarcimenti per danni subiti durante l'atto criminoso. Secondo quanto dichiarato, chi si difende durante un'aggressione non potrà più chiedere indennizzi, né i familiari di chi commette un reato. La norma si applica a tutte le persone coinvolte in attività illecite, escludendo la possibilità di risarcimenti per danni legati a comportamenti criminali.
ROMA (ITALPRESS) – “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, nè possono farlo i suoi familiari”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. “Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”, conclude la premier. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency –. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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