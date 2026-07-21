Elezioni comunali Milano La Russa punta su Lupi ira di Lega e FI | Non avranno la regione Cottarelli si sfila
Il presidente del Senato ha annunciato che il candidato di Noi Moderati sarà Lupi. La Lega e Forza Italia hanno risposto con fermezza, dichiarando che non supporteranno nessuno che possa portare alla conquista della regione. Nel frattempo, un esponente di centrodestra si è ritirato dalla corsa. Le elezioni comunali a Milano si avvicinano e le tensioni tra i partiti sono evidenti.
Il presidente del Senato lancia il leader di Noi Moderati, ma Lega e Forza Italia promettono battaglia Le elezioni comunali a Milano si fanno sempre più vicine. Ecco che allora si prova a sfoltire la rosa dei candidati. La Russa ha ospitato a casa sua Maurizio Lupi. Due ore di confronto nel q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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