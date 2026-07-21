Elezioni comunali Milano La Russa punta su Lupi ira di Lega e FI | Non avranno la regione Cottarelli si sfila

Notizia in breve

Il presidente del Senato ha annunciato che il candidato di Noi Moderati sarà Lupi. La Lega e Forza Italia hanno risposto con fermezza, dichiarando che non supporteranno nessuno che possa portare alla conquista della regione. Nel frattempo, un esponente di centrodestra si è ritirato dalla corsa. Le elezioni comunali a Milano si avvicinano e le tensioni tra i partiti sono evidenti.