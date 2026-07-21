Gli elettroliti sono spesso consigliati per chi corre, soprattutto in condizioni di caldo e allenamenti intensi. Vengono utilizzati per reintegrare sali minerali persi con il sudore, come sodio, potassio, magnesio e calcio. La scelta dipende dal tipo di corsa e dalla durata dell’attività. Questi integratori aiutano a mantenere l’equilibrio idrico e prevenire crampi o affaticamento durante l’esercizio.

Quando si parla di corsa e idratazione, gli elettroliti sono spesso indicati come la soluzione ideale per affrontare il caldo e gli allenamenti più impegnativi. In realtà non esiste un prodotto adatto a tutti. La scelta dipende da diversi fattori: durata della corsa, intensità, temperatura, quantità di sudore persa e caratteristiche individuali. Prima di acquistare l'integratore consigliato da altri runner, è quindi utile capire di cosa ha realmente bisogno il proprio organismo. Per la maggior parte degli allenamenti inferiori ai 60 minuti, svolti con temperature miti, acqua e una dieta equilibrata sono generalmente sufficienti a mantenere una corretta idratazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elettroliti per runner: quale scegliere in base al tuo allenamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trentino, giovane runner incrocia un orso durante l’allenamento: «Era a 20 metri da me»Durante un allenamento, un giovane runner si è trovato a circa 20 metri da un orso mentre correva in Trentino.

Leggi anche: In estate con lo stile giusto: come scegliere gli occhiali da sole in base al viso

Argomenti più discussi: 7 esercizi veloci per prevenire gli infortuni al tendine d'Achille; Correre d'estate: come gestire l'idratazione quando il caldo mette a dura prova.

Elettroliti per runner: quale scegliere in base al tuo allenamentoPolveri, compresse o capsule? Una guida pratica per scegliere il giusto integratore elettrolitico in base alla durata, all'intensità e alla sudorazione. gazzetta.it

Integratori per runner e maratoneti: quali sono le grandi differenze?I bisogni di un runner e quelli di un maratoneta non sono gli stessi. A cambiare non è solo la distanza percorsa, ma il tipo di stress fisiologico, il consumo energetico e la strategia con cui ... gazzetta.it