Durante un allenamento, un giovane runner si è trovato a circa 20 metri da un orso mentre correva in Trentino. L'incontro si è verificato durante il periodo di maggiore presenza di questi animali, con diversi avvistamenti segnalati nelle ultime settimane. La Provincia ha pubblicato un report a giugno che conferma un numero di incontri tra uomini e grandi carnivori simile a quello degli anni passati.

Come di consueto, con l’arrivo dell’estate, in Trentino si moltiplicano gli avvistamenti di orsi. Nel report di giugno, pubblicato sul sito della Provincia dedicato ai grandi carnivori, si parla di dati in linea con gli anni precedenti, ricordando che in questo periodo si sono registrati diversi incontri uomo-orso. In particolare, il 21 giugno in località Bael (San Lorenzo Dorsino) e il 26 giugno in Val Laone (Stenico), due orse accompagnate da piccoli dell’anno, sorprese a distanza di pochi metri da escursionisti, hanno reagito con cariche difensive a protezione della prole. Come riporta il Comitato Insieme per Andrea Papi, nel mese di luglio ci sono stati degli avvistamenti anche sul monte Bondone. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

© Corrieredeltrentino.corriere.it - Trentino, giovane runner incrocia un orso durante l’allenamento: «Era a 20 metri da me»

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