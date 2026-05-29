Quest'estate, la scelta degli occhiali da sole dipende dalla forma del viso. Chi ha un viso rotondo può optare per modelli rettangolari, mentre quelli con un viso quadrato trovano favorevoli le montature tonde. Per i visi ovali, si consigliano forme più ampie, come quelle a goccia. Le lenti sfumate e le montature leggere sono tra le preferenze più diffuse. La selezione varia in base alle caratteristiche individuali e alle tendenze di stagione.

L’estate è alle porte e, insieme al desiderio di spiagge dorate e tramonti in riva al mare, torna il grande protagonista dei look della bella stagione: l’occhiale da sole. Non si tratta solo di un accessorio indispensabile per proteggersi dai raggi solari, ma di una vera e propria dichiarazione di stile. Tuttavia, trovare il modello ideale per i mesi caldi non è sempre immediato. Il segreto? Risiede nell’equilibrio geometrico delle proporzioni e nel contrasto con la forma del proprio viso. Per chi in estate ama i look freschi e impeccabili, la regola d’oro è assecondare le linee del volto. Chi possiede un viso tondo, dai lineamenti morbidi e privi di spigoli, troverà il perfetto alleato estivo in montature geometriche, squadrate o rettangolari capaci di regalare definizione e allungare otticamente il profilo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - In estate con lo stile giusto: come scegliere gli occhiali da sole in base al viso

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