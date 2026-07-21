Un ex giocatore ha commentato che Larry non aveva mai segnato un tiro in sospensione dall’84. La risposta è stata una vendetta, che ha portato alla creazione del Dream Team. Su YouTube si trovano spesso video di ex atleti che si raccontano, con i podcast ormai diffusi. Questi contenuti mostrano interviste e testimonianze di campioni del passato.

Navigando su youtube capita di imbattersi in qualche video di ex giocatori che si raccontano. I podcast sono ormai mainstream e chi meglio dei grandi protagonisti del passato per raccontare storie magari un po' ingiallite ma sempre valide? Anzi, col passare del tempo vengono sdoganati episodi che all'epoca erano stati censurati, ormai andati in prescrizione. Uno dei temi che riemergono più spesso sono legati a Larry Joe Bird, il più grande trash talker nella storia della Nba. La grandezza di Larry Legend stava nel fatto che - come dicono negli Usa - quando apriva bocca (sempre) per sfotterti, poi faceva seguire i fatti alle parole. E fu così anche nell'estate del 1992, quella che vide la nascita della più forte squadra di pallacanestro che il mondo abbia mai visto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ehi Larry, non segni un tiro in sospensione dall'84". Larry si vendicò, e nacque il Dream Team

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