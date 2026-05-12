In un momento di incertezza politica, con il leader del partito principale in difficoltà, a Londra si fa notare un personaggio insolito che non mostra segni di agitazione: il gatto Larry. Le immagini mostrano il primo ministro delle Finanze britannico, Rachel, in un contesto che cattura l’attenzione, mentre il felino si distingue per la sua presenza imperturbabile. La scena si svolge in una giornata di eventi politici, ma il comportamento del gatto rimane fermo e calmo.

L ondra, 12 mag. (askanews) – Nelle immagini il primo ministro delle Finanze britannico Rachel Reeves e il vice primo ministro David Lammy che arrivano al numero 10 di Downing Street a Londra per una riunione mentre aumentano le richieste affinché il primo ministro Keir Starmer si dimetta dopo che il partito laburista al potere è stato sconfitto nelle ultime elezioni locali e regionali. Leggi anche › Downing Street, Larry The Cat pronto ad accogliere il suo sesto ministro Il gatto Larry davanti all’ingresso sembra imperturbabile nonostante il momento delicato per il governo britannico. Ma è abituato agli “scossoni” in 15 anni di onorato servizio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Starmer è in crisi, ma a Londra qualcuno resta imperturbabile: il gatto Larry

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