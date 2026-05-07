HBO ha condiviso un teaser del nuovo progetto che è stato prodotto dall'ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie Michelle. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è uno dei produttori della nuova serie Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness di cui è stato condiviso un esilarante teaser. Il progetto dedicato alla storia americana, composto da sette puntate, debutterà sugli schermi della tv via cavo HBO il 26 giugno. Cosa mostra il teaser dello show Nel video condiviso online Barack dichiara in modo ironico: "Ho avuto modo di sedermi di fronte ad alcuni dei leader più intransigenti del mondo e di affrontare alcuni dei problemi più complessi a livello globale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Barack Obama viene tormentato da Larry David nel teaser di Life, Larry & The Pursuit Of Unhappiness

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