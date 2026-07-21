EDOARDO SCOTTI | SULLA RUOTA DELLA FORTUNA DUE COSE FANNO LA DIFFERENZA

Edoardo Scotti, figlio del conduttore Gerry Scotti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna”. Scotti ha affermato che nel panorama televisivo italiano si preferisce riproporre format di successo, spesso con poche variazioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui cambiamenti o sulla produzione della trasmissione, né sono state fatte dichiarazioni su eventuali progetti futuri.

Edoardo Scotti, il figlio del mitico Gerry Scotti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato anche della Ruota della Fortuna. L’intervista inizia con una dichiarazione secca di Edoardo: “Nella televisione italiana si tende ad andare sul sicuro: se un format ha avuto successo, lo si rinfresca e lo si ripropone. Questo limita la creatività: io volevo fare cose diverse “. Poi l’intervista prosegue parlando della Ruota della Fortuna: “Sulla Ruota della Fortuna due cose fanno la differenza. Uno: il format è davvero molto buono. Due: il conduttore è bravo “. Edoardo Scotti prosegue parlando del padre: “Oggettivamente un grande professionista. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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