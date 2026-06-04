La ruota della fortuna cambia programmazione | parla Gerry Scotti

La ruota della fortuna cambia programmazione. Gerry Scotti, conduttore del quiz, ha annunciato che il programma subirà modifiche alla sua collocazione in palinsesto. La trasmissione, uno dei punti di forza di Mediaset, sarà trasmessa in orari diversi rispetto al passato. La decisione riguarda la gestione della programmazione e non sono stati comunicati dettagli su eventuali variazioni di contenuti o format. La nuova collocazione sarà comunicata nelle prossime settimane.

La ruota della fortuna è tra i programmi di punta di Mediaset. Ogni giorno, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui colleziona oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5, Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di non sospendere la messa in onda del programma nemmeno nel periodo estivo. La ruota della fortuna continuerà anche a luglio ed agosto a differenza di Affari Tuoi che andrà in vacanza per permettere a Stefano De Martino di godersi un po' di ferie. In merito a ciò, Gerry Scotti ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi dove ha parlato della scelta di... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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La Ruota della Fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sorprende il pubblico parla della fine

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