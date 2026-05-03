Nella puntata del 4 maggio de La Ruota della Fortuna, sono intervenuti scambi di battute tra la conduttrice e il conduttore. Durante lo svolgimento del programma, Samira Lui ha commentato in modo scherzoso una gaffe di Gerry Scotti riguardante una canzone. L'episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, contribuendo a creare un momento di leggerezza durante la trasmissione.

La puntata del 4 maggio de La Ruota della Fortuna ci regala, ancora una volta, momenti divertenti e scambi di battute fra Samira Lui e Gerry Scotti. Il conduttore e la showgirl sono fra gli elementi chiave del successo della trasmissione, oltre ad un gioco che lascia con il fiato sospeso il pubblico sino all’ultimo minuto. La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende in giro Gerry Scotti. Anche domenica 4 maggio La Ruota della Fortuna ha accompagnato il pre serale dei telespettatori di Canale 5. La formula d’apertura è sempre la stessa con Gerry Scotti accolto in studio dalle canzoni dei Fortuna Five, pronto a presentare i concorrenti e infine Samira Lui.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende in giro Gerry Scotti dopo la gaffe sulla canzone

La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi

Notizie correlate

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffeNella puntata del 29 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano l’ennesimo siparietto divertente, svelando un’intesa e...

La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti diverte Samira LuiLa puntata del 19 aprile de La Ruota della Fortuna regala ancora una volta sorrisi, divertimento e un gioco adrenalinico.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; La ruota della fortuna: Tommaso alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: In montagna Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Oggi sono io Video.

La Ruota della Fortuna, dedica da brividi di Gerry Scotti e Samira Lui: La nostra famiglia, ma la serata finisce malissimoIn occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui hanno fatto una dedica a tutti i collaboratori de La Ruota della Fortuna ... libero.it

La Ruota Della Fortuna, puntata 1 Maggio : ecco quanto ha vinto il campioneNuovo appuntamento con La ruota della fortuna , scopriamo il campione di questa sera e quanto ha vinto. Conduce Gerry Scotti ... mondotv24.it

LA RUOTA DELLA FORTUNA ritorna in Cittadella Parma Domenica 3 Maggio in Via Paradigna 30 si gioca sul serio: dalle 19.30 la ruota inizia a girare… e può cambiarti la serata. Perché sì, i premi sono veri e fanno gola: PREMIO DEL VINCITORE: cena - facebook.com facebook