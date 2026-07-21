Edoardo Scotti ha detto che suo padre avrebbe voluto essere presente più spesso, ma resta un modello di riferimento per lui. Ricorda che il padre ha lavorato molto e che ora i suoi figli aspettano che suoni il citofono. Nella stessa intervista, Scotti ha ricordato di essere nato nel 1992 e che la sua infanzia coincideva con il periodo di massimo successo del padre.

Intervistato dal Corriere della Sera, Edoardo Scotti torna con la memoria a quando era bambino: «Sono nato nel 1992, la mia infanzia corrisponde al suo massimo successo. Gerry era Gerry, anche se per me è solo papà». E ancora: «Non mi è mancato nulla, però sapevo che “dai improvvisiamo e andiamo a fare due tiri a calcio, dai usciamo noi due soli” era improponibile: lo riconoscevano ovunque». Un'assenza dovuta ai ritmi del lavoro. «Lui stesso ogni tanto dice che avrebbe voluto esserci di più». Eppure, per Edoardo, il padre è rimasto un punto di riferimento assoluto. «Per me è comunque il modello, anche nel lavoro. Essere responsabile, rispettare tutti sul set, dal primo all'ultimo: queste cose me le ha insegnate lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edoardo Scotti, figlio di Gerry: «Mio padre avrebbe voluto esserci di più, ma per me resta il modello. Ha lavorato tanto, oggi i miei figli aspettano che suoni il citofono»

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Gerry Scotti, il figlio Edoardo: «Con i meme di papà ho fondato un'azienda di IA»

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