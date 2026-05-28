Il figlio del noto cantautore ha raccontato di essere stato innamorato di suo padre, ma di aver avvertito anche una certa pressione legata alla sua genialità. Ha spiegato che il padre avrebbe preferito che diventasse veterinario. Inoltre, ha riferito che molti amici sono morti a causa dell’eroina e che la musica gli ha permesso di salvarsi.

Da bambino, racconta, «ero contornato da amici suoi come Paolo Villaggio, Marco Ferreri, Tognazzi, Walter Chiari. in casa mia è nata gran parte della commedia italiana, anche un pezzo di cultura italiana». Un universo creativo che conviveva però con una dimensione più ordinata: «Io ho sempre vissuto in una famiglia borghese, di estrazione borghese. Finché mio padre è stato lì con noi, prima di andare poi a vivere a Milano e farsi un'altra vita, io ero piccolo quindi vivevo bene». Poi, quando lui se n'è andato, «io ho vissuto in una situazione sempre borghese, dove mia madre era un po' meno aperta di mio padre. In questa... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristiano De André: «Ero innamorato di mio padre, ma la sua genialità mi è venuta un po’ addosso. Lui avrebbe voluto che facessi il veterinario. Tanti miei amici sono morti per l’eroina, la musica mi ha salvato»

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