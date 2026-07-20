Edoardo Scotti ha annunciato di aver lasciato la televisione, criticando il settore per la prevalenza di formule ripetitive e poca innovazione. In un’intervista, ha riconosciuto che suo padre, Gerry, rappresenta un modello, ma ha deciso di seguire un percorso diverso. Scotti ha spiegato di aver scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per motivi legati alle dinamiche del settore, preferendo dedicarsi ad altre attività.

L’intervista a Corriere della Sera. Edoardo Scotti ha spiegato di aver scelto di lasciare la televisione perché, a suo giudizio, il settore tende a riproporre formule già collaudate anziché puntare sull’innovazione. «Se un format ha avuto successo, lo si rinfresca e lo si ripropone», ha osservato, sottolineando che questo approccio limita la creatività. Pur citando La Ruota della Fortuna come esempio, ha riconosciuto che il successo del programma dipende sia dalla solidità del format sia dal talento del padre, Gerry Scotti, definito «oggettivamente un grande professionista». Parlando del rapporto con il padre, ha raccontato che i suoi figli si divertono a vederlo in televisione e che, pur essendo cresciuto negli anni del massimo successo di Gerry Scotti, non ha mai vissuto la sua notorietà come un peso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Edoardo Scotti: «Papà Gerry è un modello, ma io ho scelto un’altra strada»

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