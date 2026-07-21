Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati | i dettagli sulla fine di un amore durato più di vent’anni

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo oltre vent'anni insieme, Edoardo Leo e Laura Marafioti hanno annunciato la separazione. La coppia, nota nel settore dello spettacolo, ha deciso di interrompere la relazione senza specificare i motivi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla divisione. Entrambi si sono detti rispettosi l’uno dell’altro e hanno ringraziato il pubblico per il supporto nel tempo. La separazione avviene dopo tanti anni di vita condivisa.

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Dopo più di vent’anni di vita condivisa, Edoardo Leo e Laura Marafioti hanno deciso di prendere strade diverse. La coppia, che ha sempre scelto la riservatezza evitando l’esposizione mediatica, avrebbe concluso il proprio percorso insieme in modo sereno e condiviso, con l’obiettivo principale di proteggere il più possibile la serenità dei figli Francesco e Anita. La notizia della separazione è stata riportata da Dagospia, secondo cui i due si sarebbero allontanati già da tempo prima di arrivare alla decisione definitiva. Una scelta maturata lontano dai riflettori, in linea con il modo in cui l’attore romano e la moglie hanno sempre vissuto la loro relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Edoardo Leo e Laura Marafioti La Fine di un Amore Duraturo

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