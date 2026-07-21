Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano dopo 26 anni | cosa sappiamo della rottura della coppia più riservata dello spettacolo

Dopo 26 anni, Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono separati. La notizia è stata diffusa da Dagospia e riguarda una coppia nota per la sua riservatezza. La rottura, avvenuta senza pubblicità, riguarda uno dei legami più duraturi nel panorama dello spettacolo italiano. La coppia aveva mantenuto un basso profilo pubblico durante tutto il periodo della relazione. La notizia della separazione si aggiunge alle poche informazioni disponibili sulla loro vita privata.

L’indiscrezione di Dagospia e un addio lontano dai riflettori. Per oltre venticinque anni sono stati una delle coppie più solide e discrete del mondo dello spettacolo italiano. Ora, però, il matrimonio tra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe arrivato al capolinea. A rilanciare l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui i due avrebbero scelto di separarsi dopo quasi 26 anni insieme. Al momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni: né l’attore romano né la moglie hanno confermato o smentito la notizia. Una separazione lontana dai riflettori. Secondo quanto trapelato, la decisione sarebbe maturata già da tempo e sarebbe stata affrontata con grande serenità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano dopo 24 anni: 2 figli e matrimonio dal 2000

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