Sabato, l’azienda celebrerà i 50 anni di attività con una serata di gala al Riviera Golf Resort di San Giovanni, a cui parteciperanno circa 400 ospiti da tutta Italia e dall’estero. La festeggiamento segna il mezzo secolo di lavoro e relazioni dell’impresa, che considera questa data come un punto di partenza per il futuro.

Cinquant’anni di storia, lavoro e relazioni da celebrare insieme. Sabato Edil Contract festeggerà il prestigioso traguardo del mezzo secolo di attività con una serata di gala speciale al Riviera Golf Resort di San Giovanni, dove sono attesi circa 400 ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento riunirà collaboratori, dipendenti con le loro famiglie, clienti, architetti, studi di progettazione, professionisti, imprenditori e partner che hanno contribuito alla crescita dell’azienda. Fondata nel 1976 dall’artigiano Bruno Baschetti, Edil Contract è diventata negli anni un punto di riferimento nel settore nella progettazione e realizzazione di arredamento su misura grazie a un percorso costruito su serietà, competenza e affidabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edil Contract festeggia 50 anni: "Per noi è un punto di partenza"

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