Napoli Basket Repesa annuncia l' arrivo di Petrucelli e guarda già al futuro | Oggi per noi era un punto di partenza

Il coach del Napoli Basket ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore, Petrucelli, e ha sottolineato che la partita di stasera rappresenta un punto di partenza per la squadra. Durante la conferenza stampa, ha dichiarato che non sono necessari commenti sulle statistiche, ma solo un ringraziamento ai giocatori e all’intero club. La squadra si prepara ora a guardare avanti, con nuovi obiettivi e progetti.

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