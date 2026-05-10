Napoli Basket Repesa annuncia l' arrivo di Petrucelli e guarda già al futuro | Oggi per noi era un punto di partenza
Il coach del Napoli Basket ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore, Petrucelli, e ha sottolineato che la partita di stasera rappresenta un punto di partenza per la squadra. Durante la conferenza stampa, ha dichiarato che non sono necessari commenti sulle statistiche, ma solo un ringraziamento ai giocatori e all’intero club. La squadra si prepara ora a guardare avanti, con nuovi obiettivi e progetti.
“Stasera non ci servono le statistiche. Serve solo un ringraziamento per i ragazzi e per tutto il club. Siamo riusciti a chiudere bene il campionato in una partita che non contava molto, ma era importante dare un segnale. Innanzitutto per la società, che investe. E poi per i tifosi che ci.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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