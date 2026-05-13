Sabato scorso, l’erboristeria San Giorgio di Ravenna ha celebrato i suoi 50 anni di attività con un evento speciale. La festa ha visto la partecipazione di clienti e appassionati, con attività e iniziative dedicate alla storia del negozio. Dopo il decesso del fondatore, la gestione della bottega è passata a un familiare che ha mantenuto vivo il nome e le tradizioni del negozio, continuando a offrire prodotti naturali e servizi legati al settore.

? Domande chiave Cosa è stato organizzato per festeggiare questo traguardo sabato?. Chi ha ereditato la gestione della storica bottega dopo il fondatore?. Come è riuscita l'attività a resistere per cinquant'anni nel quartiere?. Perché Confesercenti ha voluto premiare ufficialmente questa attività storica?.? In Breve Gestione attuale affidata a Giovanna Argnani Caroli e socia Valentina Luciani. Evento celebrativo con i cittadini previsto per questo sabato in via Cesarea. Confesercenti omaggia l'attività per il traguardo raggiunto dal 1976. La bottega rappresenta un presidio sociale per il quartiere di Porta Nuova. L’Erboristeria San Giorgio in via Cesarea 9 a Ravenna celebra i suoi primi cinquant’anni di attività con un evento aperto alla cittadinanza previsto per questo sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: l’erboristeria San Giorgio festeggia 50 anni di storia

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