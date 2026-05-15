Eclissi totale del 12 agosto perché il buio completo si vedrà solo tra Spagna e Islanda che si preparano a un boom di turisti

Il 12 agosto nel tardo pomeriggio si verificherà un’eclissi totale di sole, durante la quale la luna coprirà completamente il disco solare. Tuttavia, questa fase di oscuramento si potrà osservare esclusivamente lungo una stretta fascia che attraversa il nord della Spagna e si estende verso l’Atlantico fino all’Islanda. Le aree al di fuori di questa regione non vedranno il fenomeno, che durerà pochi minuti. La zona interessata si prepara ad accogliere un aumento di turisti desiderosi di assistere allo spettacolo naturale.

l 12 agosto nel tardo pomeriggio la luna passerà donati al sole producendo un eclissi totale, ma visibile solo a chi si troverà lungo una stretta fascia che attraversa il nord della Spagna e prosegue verso l’Atlantico fino all’Islanda. Il resto dell’Europa, Italia compresa, potrà assistere vedrà il sole solo coperto parzialmente. La differenza tra eclissi parziale e totale dipende dalla geometria dell’ombra lunare. Quando sole, luna e terra si allineano perfettamente si crea un’ombra molto stretta, larga soltanto poche centinaia di chilometri. Solo chi ha la fortuna di trovasi al suo interno vede il sole totalmente coperto. Perché proprio Spagna e Islanda. 🔗 Leggi su Open.online

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Eclissi solare totale: buio magico per 6 minuti, evento storico in Italia

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