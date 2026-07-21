Ecco la prima ' Carmen' quella che Bizet non vide mai

Una Carmen sconosciuta? E cos'altro si può scoprire su un'opera che è già fra le più amate del repertorio mondiale? Ebbene: sabato 25 luglio gli spettatori del Festival della Valle d'Itria scopriranno un'«altra» Carmen. Quella che nessuno, neppure il suo autore, ha mai potuto vedere prima: la Carmen composta da Bizet nel 1874, ma mai allestita. E a dirigerne la singolare «prima mondiale» sarà il direttore musicale del festival, nonché delle orchestre sinfoniche di Dallas, della Danimarca e di Tokyo: Fabio Luisi. Maestro Luisi cos'è questa Carmen? «È la Carmen originale. Anteriore cioè alle pressioni con cui i cantanti, il coro e il direttore dell'Opéra Comique costrinsero Bizet a semplificare uno spartito giudicato troppo difficile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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operaclassica: una bambina canta la Carmen di Bizet a the voice kids, Italia

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