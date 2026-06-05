150 anni di Carmen | il capolavoro di Bizet si celebra all’M9

Il 7 giugno alle 16, presso l’M9, si celebra il 150° anniversario di “Carmen”, l’opera di Bizet. La manifestazione propone un viaggio musicale che attraversa elementi di mito, sogno e folklore spagnolo, offrendo un’interpretazione dedicata al capolavoro.

Mestre 3 giugno 2026 – Un viaggio musicale tra mito, sogno e folklore spagnolo. Domenica 7 giugno alle ore 16.30, l’Auditorium “Cesare De Michelis” del Museo M9 ospiterà il ciclo de “I concerti in villa e al museo” con “Carmen ma pensée”, evento nato per celebrare il 150° anniversario della prima. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Temi più discussi: Carmen ma pensée chiude l’edizione 2026 dei Concerti in villa e al museo; Carmen entra all’M9 di Mestre, domenica 7 giugno; Carmen e le altre: a Martina Franca il mito dell'opera diventa specchio della contemporaneità; Tra libertà e violenza la Carmen di periferia diventa un’opera neorealista.

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