Carmen | il capolavoro di Georges Bizet approda al teatro Cilea

Da reggiotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue la tournée calabrese del capolavoro di Georges Bizet Carmen che approda - dopo il grande successo di Cosenza – al Teatro Cilea di Reggio Calabria il 13 e 14 maggio, coinvolgendo giovani e docenti in un’esperienza educativa e artistica che trasforma migliaia di studenti in protagonisti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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