Carmen | il capolavoro di Georges Bizet approda al teatro Cilea

Prosegue la tournée calabrese del capolavoro di Georges Bizet Carmen che approda - dopo il grande successo di Cosenza – al Teatro Cilea di Reggio Calabria il 13 e 14 maggio, coinvolgendo giovani e docenti in un’esperienza educativa e artistica che trasforma migliaia di studenti in protagonisti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Carmen a Piacenza: il capolavoro di Bizet incanta il teatro gremitoIl Teatro Municipale di Piacenza ha accolto nella serata di ieri un pubblico numeroso per la messa in scena della Carmen di Bizet, un evento che...

Al Municipale arriva Carmen: il capolavoro di Bizet tra amore e destinoSimbolo di femminilità mediterranea e dell’eterno conflitto tra libertà e destino, opera fra le più rappresentate, Carmen di Georges Bizet arriva al...

Temi più discussi: Storie e voci per Carmen: a Martina Franca il nuovo progetto di co-creazione lirica; Carmen - Cd Chateau de Versailles; Torino, la stagione 2026/27 del Teatro Regio; Teatro Regio di Torino presenta la Stagione 2026/2027 tra capolavori d’opera e balletto.

La Stagione d’Opera e Danza 2025/26 si chiude con #Carmen di Bizet. Ven 24/4 h20 | Dom 26/4 h15.30 Regia: Stefano Vizioli | Dirige: Audrey Saint-Gil Annalisa Stroppa è una Carmen intensa e magnetica. Un finale travolgente tra passione, libertà e destino. x.com

Musica di Carmen Fantasy reddit

Reggio Calabria, Opera Lab Edu porta al Teatro Cilea la Carmen di Georges Bizet | INFOProsegue la tournée calabrese del capolavoro di Georges Bizet Carmen che approda – dopo il grande successo di Cosenza – al Teatro Cilea di Reggio Calabria nei giorni 13 e 14 maggio 2026, coinvolgend ... strettoweb.com

Bizet 150: Carmen e quello screzio tra Chaplin e Caruso(di Luciano Fioramonti) Carmen, il capolavoro di Georges Bizet, fu all' origine di uno screzio tra Enrico Caruso e Charlie Chaplin negli anni d' oro del cinema muto. Il momento di tensione tra il ... ansa.it