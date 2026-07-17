L'ex sindaco di Manchester è stato ufficialmente nominato nuovo leader dei Labour e da lunedì assumerà il ruolo di primo ministro. La nomina è avvenuta con il supporto unanime del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al partito. La sua elezione rappresenta una svolta significativa nel panorama politico del paese.

L'ex sindaco di Manchester è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Stante l'assenza di candidati rivali, Burnham non dovrà sottoporsi al voto di ballottaggio di fronte alla base degli iscritti e potrà dunque subentrare automaticamente all'attuale inquilino di Downing Street Keir Starmer dopo il rituale passaggio di consegne fissato per il 20 luglio L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Regno Unito, rivoluzione Andy Burnham: nuovo leader dei Laburisti e da lunedì nuovo primo ministro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Could this by-election crown Andy Burnham Prime Minister

Notizie e thread social correlati

Andy Burnham è il nuovo leader dei Laburisti britanniciAndy Burnham è stato eletto leader dei Laburisti britannici, succedendo a Keir Starmer, e lunedì assumerà anche la carica di primo ministro.

Regno Unito, Keir Starmer pronto alle dimissioni: l’addio possibile già da lunedì. Andy Burnham pronto a sostituirlo alla guida dei LabourLe ultime ore di Keir Starmer alla guida del Partito Labour nel Regno Unito si stanno avvicinando, con una possibile dimissione annunciata già per...

Temi più discussi: Regno Unito, Farage si dimette da deputato, correrà a elezioni suppletive; Il Labour blinda la successione a Starmer; Gb, Andy Burnham pronto per Downing Street: da Trump a Putin e Xi, cosa ne pensano i grandi leader.

Andy Burnham tiene il primo discorso da nuovo leader LabourQuesta generazione di politici, me compreso, non è riuscita a mettere in discussione una cultura politica e un modello economico che semplicemente non funzionano per la gente comune, ha detto Burnha ... msn.com

Regno Unito, Andy Burnham nominato leader del partito laburistaLONDRA - Andy Burnham è stato nominato leader del partito laburista, ultimo cruciale passo nel suo rapido cammino verso Downing Street. In un ... ilsole24ore.com