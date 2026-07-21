La nuova Jesina si prepara alla stagione di Eccellenza con un approccio offensivo. La squadra sta cambiando volto e si concentra su un gioco più aggressivo. Il direttore sportivo, responsabile anche del mercato, ha confermato che il team sta lavorando per rafforzarsi. Nessun dettaglio sui nuovi acquisti o sulla strategia, ma si evidenzia un orientamento verso un calcio più offensivo e dinamico. La rosa si sta definendo in vista dell'inizio del campionato.

La nuova Jesina prende forma e si appresta a vivere una nuova stagione nel campionato di Eccellenza. Ne abbiamo parlato con il diesse Andrea Chiariotti, dirigente con funzioni di mercato. A che punto siamo con la nuova Jesina? "La prossima settimana annunceremo gli ultimi arrivi, sei in tutti i ruoli portieri esclusi, qualche under e da li ripartiamo. Il tutto ovviamente in linea e in sintonia con le direttive di mister Giuseppe Puddu ". Minnozzi: il colpo dell’estate? "Sicuramente il nostro bomber Matteo Minnozzi, il primo ad essere cercato ma non è esclusa a breve una bella novità, un graditissimo ritorno. Il ruolo? Attaccante, di più non posso dire" (tra gli indiziati figurerebbe Matteo Perri 18 gol nel campionato 2122 vice capocanniere alle spalle del vigorino D’Errico ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ecco a voi la nuova Jesina: "Squadra votata all’attacco"

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