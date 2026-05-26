Una lista civica in Toscana ha ottenuto il secondo risultato più alto in termini di voti, superando tutte le altre formazioni al di fuori del Partito Democratico. La lista, guidata da Dario Rollo, ha raccolto un numero significativo di preferenze, posizionandosi subito dopo il Pd. Rollo ha commentato che si tratta di un risultato di squadra.

C’è una lista civica che in Toscana ha registrato un vero e proprio exploit, da sola la più votata dopo il Partito Democratico. E’ Valori e Impegno Civico, è stata fondata da Dario Rollo, già in passato assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente, e alle amministrative di Cascina ha sfiorato da sola il 15%. Con il 14.49% dei consensi a Cascina è la seconda forza politica più votata dopo il Pd del confermato sindaco Betti a cui, sottolinea Rollo, “Ho inviato subito le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”. La lista civica Valori e Impegno Civico di Dario Rollo, leader della seconda forza politica a Cascina, si lascia ampiamente alle spalle Fratelli d’Italia, il partito di cui è leader la premier Meloni, che a Cascina si ferma al 12. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Exploit Dario Rollo a Cascina, la sua Valori e Impegno Civico la più votata dopo Pd: “Siamo una grande squadra”

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