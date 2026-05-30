Le linee tattiche Voglio una Recanatese giovane votata all’attacco e frizzante

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha annunciato che la nuova squadra sarà composta principalmente da giovani e orientata all’attacco, con l’obiettivo di mantenere un gioco frizzante. La scelta dei giocatori si è basata su collaborazioni con figure esperte nel settore calcistico. Tra i nomi indicati, Manuel Giandonato è stato scelto come elemento che rispecchia il profilo desiderato, considerando la sua esperienza e il legame con il calcio giovanile.

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Si era detto di affidarsi a "gente di calcio" per la costruzione della nuova Recanatese e, se vai a vedere, Manuel Giandonato risponde a tutto tondo a questo requisito. Più di 300 partite, quasi tutte tra i professionisti, con l’"high" toccato in una serata magica a Manchester quando, in occasione della gara di addio di Gary Neville, l’allora giovanissimo trequartista, con la maglia della Juventus, disegnò una traiettoria micidiale su punizione con il "tempio" dell’Old Trafford a chiedersi chi fosse quel talentuoso ragazzo di nemmeno venti anni. Successivamente una carriera tra alti e bassi, contrassegnata da un lungo girovagare (Sardegna compresa) e troppi infortuni, tra l’altro in momenti topici del percorso ma sempre all’insegna della classe cristallina ed unanimamente riconosciuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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