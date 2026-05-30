Le linee tattiche Voglio una Recanatese giovane votata all’attacco e frizzante

Notizia in breve

Il club ha annunciato che la nuova squadra sarà composta principalmente da giovani e orientata all’attacco, con l’obiettivo di mantenere un gioco frizzante. La scelta dei giocatori si è basata su collaborazioni con figure esperte nel settore calcistico. Tra i nomi indicati, Manuel Giandonato è stato scelto come elemento che rispecchia il profilo desiderato, considerando la sua esperienza e il legame con il calcio giovanile.