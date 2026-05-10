Baronissi | scomparso un uomo partono le ricerche di Fortunato
A Baronissi sono iniziate le ricerche di un uomo di cui si sono perse le tracce. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno coordinando le operazioni di ricerca. La persona scomparsa è un anziano residente nella Valle dell’Irno e la comunità ha diffuso un appello per aiutarne il ritrovamento. Le ricerche sono ancora in corso.
“Aiutateci a ritrovare Fortunato": Baronissi in tensione per l'anziano della Valle dell'Irno di cui si sono perse le tracce. “Se vi capita di vederlo chiamate il 112, oppure contattare il numero dell'associazione 089 956060”, si legge sulla pagina del Punto, associazione di Baronissi. Ore di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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