Baronissi | scomparso un uomo partono le ricerche di Fortunato

A Baronissi sono iniziate le ricerche di un uomo di cui si sono perse le tracce. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno coordinando le operazioni di ricerca. La persona scomparsa è un anziano residente nella Valle dell’Irno e la comunità ha diffuso un appello per aiutarne il ritrovamento. Le ricerche sono ancora in corso.

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