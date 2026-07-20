giornalista daniele compatangelo trovato morto in casa a washington sua intervista attacco di trump a meloni

Notizia in breve

Il corpo di Daniele Compatangelo è stato scoperto nella sua abitazione a Washington. Il giornalista, noto per aver realizzato un’intervista a Trump, è stato trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità del decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, lasciando sgomenti colleghi e conoscenti.