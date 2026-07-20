trovato morto a washington il giornalista daniele compatangelo

Notizia in breve

Il giornalista italiano e corrispondente dalla Casa Bianca è stato trovato morto nella sua abitazione a Washington. Aveva 51 anni. La notizia è stata comunicata alla famiglia dall’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, che ha riferito di aver ricevuto l’informazione dalla polizia locale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.