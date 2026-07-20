Trovato morto a Washington il giornalista Daniele Compatangelo
Il giornalista italiano e corrispondente dalla Casa Bianca è stato trovato morto nella sua abitazione a Washington. Aveva 51 anni. La notizia è stata comunicata alla famiglia dall’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, che ha riferito di aver ricevuto l’informazione dalla polizia locale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.
È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, giornalista italiano e corrispondente dalla Casa Bianca. Aveva 51 anni. La notizia è stata comunicata alla famiglia dall’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti dopo essere stata informata dalla polizia locale. Secondo i primi accertamenti effettuati dalle autorità americane, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. In alcune ricostruzioni diffuse nelle ore successive al ritrovamento si parla di un malore improvviso, circostanza che resta comunque affidata agli accertamenti delle autorità competenti. Compatangelo era uno dei volti italiani del giornalismo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info
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