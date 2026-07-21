Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington, è morto all'età di 50 anni nella sua abitazione a Arlington, vicino alla Casa Bianca. La notizia è stata comunicata dalla sua emittente. Compatangelo aveva lavorato come giornalista in diversi contesti internazionali e si trovava negli Stati Uniti da diversi anni. La sua morte improvvisa ha colpito colleghi e amici. La sua attività giornalistica si era concentrata su temi di politica internazionale e attualità.

Daniele Compatangelo, il giornalista italiano che da anni lavorava come corrispondente da Washington per La7, è morto improvvisamente nella sua abitazione di Arlington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. A confermare la morte del giornalista, 50 anni compiuti lo scorso novembre, è stata la polizia locale, che ha prima avvisato alcuni colleghi e poi, tramite l'ambasciata italiana, i suoi familiari in Italia. "Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un comunicatore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà", ha dichiarato Andrea Salerno, direttore di La7, l'emittente che ormai da anni era diventata la seconda casa di Compatangelo, da quando Joe Biden era stato eletto alla guida degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morto Daniele Compatangelo, il corrispondente di La7 da Washington aveva 50 anni

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È morto Daniele Compatangelo, reporter de La7 corrispondente da Washington

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Morto Daniele Compatangelo, addio al corrispondente La7 reddit

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Il giornalista è deceduto nella sua casa di ArlingtonDaniele Compatangelo, il giornalista italiano che da anni lavorava come corrispondente da Washington per La7, è morto a 50 anni nella sua abitazione di Arlington. gazzetta.it