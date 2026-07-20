Addio a Daniele Compatangelo corrispondente La7 da Washington | aveva 50 anni Sua l’intervista a Trump che accese lo scontro con Meloni

Un corrispondente di La7 da Washington è morto improvvisamente a 50 anni a causa di un malore. La notizia è stata confermata dalla madre, senza dettagli aggiuntivi. Il giornalista era noto per aver condotto un’intervista a un ex presidente statunitense, episodio che aveva scatenato uno scontro con un leader politico italiana. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del giornalismo.

Il giornalismo italiano è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington per La7. Il cronista, figura di riferimento per il racconto della politica statunitense in Italia, aveva 50 anni ed è venuto a mancare all’improvviso a causa di un malore, come confermato dalla madre all’agenzia Ansa. «Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà», così il direttore de La7 Andrea Salerno. L’intervista a Trump che ha acceso lo scontro con Meloni. Compatangelo era balzato prepotentemente agli onori delle cronache politiche proprio di recente per l’intervista telefonica al presidente Usa, per la trasmissione L’aria che tira. 🔗 Leggi su Open.online

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